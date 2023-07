’Torrente Chiona in sicurezza’ Nasce un comitato per chiedere gli interventi

di Alessandro Orfei

La messa in sicurezza del torrente Chiona, il cui corso interessa i territori di Foligno e Spello. Per questo si è costituito un apposito comitato, che punta a portare a casa obiettivi come la realizzazione di opere strutturali, come le vasche di laminazione. "Il Comitato – dicono – ha carattere apolitico e apartitico e ha raccolto in pochi giorni l’adesione di diverse centinaia di persone, tutte residenti o comunque proprietarie di beni situati, da Spello a Foligno, nel vasto territorio interessato dal passaggio del torrente. Famiglie e aziende che nella maggior parte dei casi non si conoscono tra loro, ma che sono accomunate dalla fortissima preoccupazione per lo stato del torrente: preoccupazione che è diventata vera e propria paura dopo i recenti eventi che hanno riguardato nel giro di pochi giorni, prima l’Emilia Romagna e poi la Basilicata". Dal Comitato ricordano anche l’esondazione di una ventina d’anni fa, quando l’uscita del torrente, nella parte alta, provocò diversi danni. Da qui la necessità, definita "non più rinviabile, di porre in essere alcuni interventi. Le richieste sono due: messa in sicurezza delle aree a rischio, con manutenzione e pulizia dei fossi. La seconda è il finanziamento del progetto del Consorzio di Bonifica e l’avvio dei lavori per la realizzazione delle vasche di laminazione e comunque di opere di carattere strutturale". Il Comitato condanna anche il rimpallo di responsabilità e competenze tra enti "il cui unico risultato è stato l’inerzia totale e, dall’altro lato, la lievitazione dei costi".