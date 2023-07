Tornerà a splendere la Pala di Santa Cecilia

CITTA’ DI CASTELLO – In occasione del compleanno della Pinacoteca è stato presentato il progetto di restauro della Pala di Santa Cecilia: il comune lo ha inserito nel portale del Ministero della Cultura per l’Art Bonus nell’anno del Cinquecentenario della morte di Luca Signorelli. L’annuncio nel corso di una iniziativa che si è svolta in Pinacoteca alla presenza tra gli altri anche di Tom Henry, massimo esperto, professore emerito all’università di Kent. "In questo 500enario della morte dell’artista è il momento di celebrare la sua arte e ci sono vari modi di farlo: in questo caso stiamo parlando del restauro di un quadro che ha necessità da anni", ha detto il professor Henry definendo l’opera "la più grande di Luca Signorelli in zona. Era stata dipinta per un convento molto importante. Si vede che all’interno del quadro c’è proprio il maestro: questo uscirà più chiaro dal restauro".

L’iniziativa, "111° – Buon compleanno, Pinacoteca", è stata coordinata da Giuseppe Sterparelli che ha ideato il progetto di restauro, poi si è svolta una visita guidata speciale, illuminata per l’occasione da Fabio Galeotti, con letture di Irene e Marta Bistarelli e interventi musicali del maestro Simone Marcelli su uno strumento rinascimentale che compare nella Pala. "Il restauro – ha precisato Sterparelli – sarà determinante non solo per la valorizzazione dell’opera, ma anche per chiarire i dubbi che nel tempo hanno riguardato l’attribuzione del dipinto. Le forti ridipinture e l’annerimento della superficie ne hanno oscurato le caratteristiche, rendendo difficoltoso riconoscere la mano del maestro da quella degli allievi". Oggi in occasione delle celebrazioni dell’artista sarà possibile restituire l’opera alla sua forma originaria "grazie alle più moderne tecnologie che potrebbero definitivamente sancire l’ingresso di un nuovo Signorelli".