Torneo di calcio Lo sport fa bene al parco Acquistati nuovi giochi. Luci potenziate

L’unione dei residenti fa la forza e mette in piedi una bella operazione per il quartiere. Domenica a Pieve di Campo, nel piccolo parco di via Elena Mandolini si è svolto un torneo di calcio per bambini dai 6 ai 10 anni, intitolato alla memoria di Bruna Papi. "Un evento - dice il consigliere comunale Paolo Befani - molto sentito che ha visto protagonisti i ragazzini del quartiere in una giornata di sport edivertimento".

Durante l’iniziativa, inoltre, è stata inaugurata l’area verde arricchita con nuovi manufatti (porta da calcetto e giochi per ragazzi) grazie ad una raccolta fondi organizzata dai cittadini del luogo cui ha contribuito la Fondazione Perugia. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale, dopo aver ricevuto la donazione dei giochi e delle porte, ha provveduto tramite Afor in collaborazione coi tecnici comunali al montaggio degli stessi, oltre a posizionare una rete di sicurezza che divide le due aree. Il consigliere Befani, alla fine del torneo, ha portato i saluti del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore Otello Numerini che ha seguito la pratica e dell’amministrazione, cogliendo l’occasione per illustrare il nuovo progetto di illuminazione dei parchi che presto sarà attuato e che contribuirà a valorizzare l’area anche a beneficio dei residenti. Befani, tra gli organizzatori dell’evento assieme al “Circoletto di Pieve” ed alla ProPonte, ha poi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: l’A.S. Pontevecchio (nelle persone di Emiliano Spazzoni e Nicola Armanni), l’azienda Bartocci Premiazioni (Federico Fondacci), i ragazzi del C’Entro parrocchiale e la Gelateria Pieve. La squadra vincente è stata premiata, con emozione, dal figlio di Bruna Papi, Stefano Ortica.