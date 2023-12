Tornano le Bartocciate La satira che punge. I temi? Parchi, patrimonio artistico, pace

Si riapre la gara per la “Bartocciata“ dell’anno. La sfida tra i poeti perugini si terrà il 2 febbraio al Circolo di Ponte d’Oddi. Manca più di un mese, ma intanto bisogna conoscere il regolamento della gara. "Ogni anno, infatti, la Società del Bartoccio - spiega il portavoce Renzo Zuccherini - organizza una gara di Bartocciate secondo l’antica tradizione. In questa occasione il popolo usa la maschera perugina per sbeffeggiare i potenti, denunciare le loro malefatte, il malaffare, la corruzione, i disagi della comunità cittadina".

I temi con cui i poeti dovranno graffiare con la carta vetrata delle loro rime sono quest’anno: “ Parchi e giardini a Perugia“;  “Come ti (tras)curo il patrimonio storico-architettonico“; “Le parole e i fatti dei governi: L’ambiente e la pace“. "Tutti possono partecipare alla gara, interpretando con libertà e fantasia i temi assegnati. Il regolamento prevede che “Le Bartocciate“- va avanti Zuccherini – dovranno sferzare con la satira i comportamenti dei potenti e dei grandi, oppure i costumi sociali dominanti e imposti dai media, ma non i deboli, i vinti, le persone senza potere, i costumi sociali liberamente scelti dalle persone, i poveri, le minoranze o i gruppi marginali. La satira dovrà essere impietosa sui fatti e sui comportamenti, ma non potrà contenere giudizi (specie offensivi) sulle persone. Il 2 febbraio, gli autori e le autrici leggeranno le loro Bartocciate, quindi il pubblico presente voterà la preferita: la gara sarà dunque a chi sarà stato più graffiante, corrosivo, mordace, ma anche spiritoso, nel denunciare le storture e i difetti della società in cui viviamo e di coloro che ne

sono responsabili; la satira più votata sarà proclamata “Bartocciata dell’anno“. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato".