Tornano i ciclisti da record Li festeggia tutto il paese

di Cristina Crisci

"E’ stato un viaggio incredibile, un’esperienza indimenticabile per conoscere il mondo". Quasi 20mila chilometri in bicicletta in dieci mesi da Capo Nord fino all’Africa, per poi risalire l’Italia dalla Sicilia lungo l’Appennino e tornare a casa, a Pistrino, dove ieri mattina ad accogliere questi due ragazzi c’era tutto il paese.

E’ l’impresa di due amici, Giovanni Pieracci e Francesco Maggiolini: hanno il viso stanco, ma gli occhi sorridono mentre abbracciano i genitori, i nonni, gli amici tra qualche lacrima per la felicità di rivedersi dopo tanti mesi.

Erano partiti a maggio del 2022 e sono tornati sabato 18 febbraio 2023: con loro anche un amico spagnolo incontrato lungo la strada che poi ha pedalato in terra italiana e per qualche giorno si fermerà in Altotevere.

"Abbiamo percorso esattamente 19 mila e 50 chilometri in 10 mesi _ dicono Giovanni e Francesco _ siamo partiti il 4 maggio da Pistrino, dopo 71 giorni, il 15 luglio siamo arrivati a Capo Nord poi abbiamo pedalato toccando varie zone dell’Europa fino al Marocco, il deserto, Zagorà. Da qui siamo risaliti per Tangeri poi abbiamo rimesso i piedi in Italia attraverso la Sardegna, la Sicilia, tutto l’Appennino e l’Umbria con Castelluccio che ci ha regalato momenti meravigliosi".

Nonostante Capo Nord infatti la notte più fredda è stata quella trascorsa qualche giorno fa proprio a Castelluccio di Norcia: "C’erano meno 20 gradi e uno scenario incredibile, emozionante".

Il giorno più bello?

"Sicuramente in Marocco coi bambini del posto. Alle 9 è sorto il sole dalla cresta dell’Atlante: due fratellini che la sera prima ci avevano aiutato a montare le tende mentre noi stavamo facendo colazione hanno rotto due piccole pietre di differenti colori per ricavarne tre pedine e si sono messi a giocare a tris insieme. Il pane con la marmellata di quel giorno è stato davvero uno dei più buoni di sempre, un ricordo indimenticabile".

Momenti difficili?

"Tanti, ma in un viaggio del genere devi metterli in conto e andare avanti senza cedere il passo alla preoccupazione: ne è valsa davvero la pena".

Ci sarà un prossimo viaggio? "Adesso bisogna riposarci, siamo veramente stanchi, poi vedremo…".

Il ritorno a casa, il sindaco che vi consegna un riconoscimento, la pro loco con gli striscioni, la torta…

"Quando siamo entrati in Altotevere passando per Città di Castello dove ci hanno raggiunto gli amici del team Pedale Pistrinese abbiamo sentito il profumo di casa, poi l’accoglienza del nostro paese, rivedere i nostri genitori… sono tutte emozioni che fanno bene all’anima e al cuore".