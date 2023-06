Torna Umbria Film Festival Montone, città del cinema

Cinque giorni consacrati alla settima arte, con anteprime nazionali, proiezioni e ospiti nel segno del "cinema di qualità ma di difficile distribuzioni in Italia". Montone si consacra ancora una volta una piccola-grande capitale del cinema con il ritorno dell’Umbria Film Festival: l’edizione numero 27 si terrà da mercoledì 5 a domenica 9 luglio e ieri è stata presentata a Perugia, a Palazzo Donini con le sue belle novità, a partire dalle nuove direttrici artistiche, Teresa Mignolli e Rachele Parietti. "E’ un festival cresciuto nel tempo – ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei – e rappresenta una grande opportunità turistica e culturale" mentre il sindaco Mirco Rinaldi ha sottolineato il miracolo di una piccola cittadina alle prese con un festival internazionale. Cuore del programma le proiezioni serali in piazza San Francesco, con anteprime di film premiati in tutto il mondo, svelati da Rachele Parietti, collegata da remoto. Apertura il 5 luglio con il film ucraino “Luxenburg, Luxenburg” di Antonio Lukich,l poi il 6 giugno si vedrà “Blue Jean” di Giorgia Oakley e c’è grande attesa per venerdì 7 con la regista iraniana Sepideh Farsi che presenterà il suo film d’animazione “La sirene”. Altra grande ospite sabato 8 per la tradizionale consegna delle Chiavi della città: sarà premiata Trine Dyrholm, eclettica attrice danese con proiezione del film da lei interpretato “La comune”. Chiusura con “War pony” di Gina Cammel & Riley Keough. Come sempre i film saranno preceduti dalla competizione di corti per bambini. Torna la sezione per i nuovi registi “AmarCorti“ con nove cortometraggi in gara (scelti tra 130 ) e valutati da una giuria di qualità e nel cartellone c’è anche il convegno “Educare alla pace in un mondo in fiamme”. Tra i tanti relatori perfino il regista Terry Gilliam (foto) , presidente onorario del Festival

Sofia Coletti