Torna stasera “La Mi Passione“ in vernacolo

Dopo tre anni di sospensione per l’emergenza sanitaria, la ProArna di Civitella d’Arna ripropone finalmente per Pasqua “La Mi Passione“: è la sacra rappresentazione in vernacolo perugino in scena stasera alle 21, nella Domenica delle Palme secondo un’amatissima tradizione locale. Tutto nasce infatti dalla scoperta, da parte del dottor Bastianelli, di una “passione” in dialetto perugino che Erminia Bovini, anziana contadina del luogo andava raccontando di aia in aia durante la settimana santa. Da qui è nato il progetto degli abitanti di Civitella che, nel 2006, sotto la guida di Giuseppe Tufo, hanno iniziato a proporla teatralmente attraverso l’antica formula della rappresentazione medioevale. "Questo ritorno al passato – dicono gli organizzatori – fa sì che il nostro dialetto, richiamandosi alle antiche laudi umbre, assurga a dignità di lingua capace di esprimere in maniera alta la sofferenza umana". Stasera si vedrà così un libero adattamento teatrale di un antica passione in vernacolo perugino, a cura di Giuseppe Tufo, il Gruppo teatro Civitella d’Arna, il Gruppo Arna Music e il Gruppo Arna Ballet. Nella sacra rappresentazione si mescolano tre passioni: la prima è quella canonica dei Vangeli, nella quale Gesù, catturato nell’orto degli ulivi, sale fino alla crocifissione sul Golgota. La seconda è quella di Maria che, sempre più disperata, va in cerca del figlio tra i volti della gente che incontra. La terza è quella dell’uomo di oggi che, stressato dalla vita frenetica e dai drammi del presente cerca, anche attraverso la tradizione popolare, di trovarne il senso del suo vivere.