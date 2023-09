Torna “Sharper – La Notte Europea dei Ricercatori“. Così la scienza fa spettacolo a Perugia e Terni

"Non si tratta di un evento qualsiasi. Per noi è la più importante iniziativa di divulgazione scientifica". Così il rettore Maurizio Oliviero festeggia il ritorno di “Sharper - La Notte Europea dei Ricercatori“ che venerdì 29 settembre terrà banco a Perugia e Terni e in contemporanea in altre dodici città, con un ricchissimo cartellone di eventi, spettacoli, concerti, incontri consacrati alla divulgazione scientifica, frutto del contributo di docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo e di altre istituzioni. Organizzato da Università e Psiquadro, coordinatore nazionale del progetto, “Sharper“ mette in campo 41 eventi, 6 pre-eventi, 4 apericerce e una mostra speciale su “gli Alberi di Conoscenza“ che a Perugia coinvolgeranno per l’intera giornata Palazzo Murena e tutti i Dipartimenti dell’Ateneo cittadino.

La grande novità di questa edizione è “Sharper Chef”: una sfida ai fornelli che coinvolge gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello, aspiranti chef sotto la ricercatori dell’Università. Tra gli eventi speciali di un programma che mette in dialogo scienza e cittadini ci sono a Perugia “Scienza a fumetti“, “Magica Quantistica“, lo spettacolo di illusionismo e scienza del prestigiatore scientifico Raffaele Silvani e l’anteprima del PerSo Film Festival, con la proiezione del cortometraggio “Haulout”. Terni propone invece incontro con le scuole, il concerto “Il Suono della Ricerca“, un evento su sport e ricerca e la maratona alla Cascata delle Marmore oltre che al Lago Trasimeno. Per Leonardo Alfonsi di Psiquadro, "è un piacere realizzare a Perugia tre eventi che sono il culmine di una programmazione annuale: le finali della gara di interviste doppie SumoScience all’Auditorium Santa Cecilia nelle mattine del 27 e 29 settembre e la finalissima di FameLab Italia il 30 settembre alle 20.30 al Morlacchi".