Torna “Segni Barocchi“ Programma ricchissimo tra novità e tradizione

di Alessandro Orfei

La Notte Barocca del 9 settembre si sposta a piazza San Domenico e tanta collaborazione tra associazioni e massima attenzione a tutto il territorio. Sono questi i principali ingredienti di “Segni Barocchi“, il festival che si accinge a ripartire, domenica 27 agosto, per la sua 44esima edizione. Il cartellone degli eventi è stato presentato ieri a Palazzo Candiotti, alla presenza del presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli, del direttore artistico del festival Fabio Ciofini, e degli assessori alla Cultura, Decio Barili, e al Turismo, Michela Giuliani e dalla presidente della Fondazione Carifol, Monica Sassi. L’evento è patrocinato da Regione Umbria, Comune di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Ente Giostra Quintana, Coopculture, Afam e Vuscom. "Non ci sarà solo solo musica – ha detto il direttore artistico Fabio Ciofini presentando il calendario di eventi – ma anche altre espressioni artistiche. C’è grande attenzione al territorio – ha sottolineato Ciofini – e vengono utilizzati strumenti storici solo in questa occasione quando invece dovrebbero essere usati più volte nel corso dell’anno trovando il modo di farlo attraverso la promozione di altre iniziative". L’assessore alla cultura Decio Barili ha sottolineato la "condivisione del programma con le varie associazioni: è importante. Come il fatto che viene esaltata la ricchezza del territorio e delle frazioni. Ogni evento viene partecipato nei vari centri. Un altro fattore da segnalare è il collegamento con la Giostra della Quintana". La presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Monica Sassi, ha parlato di "manifestazione radicata che valorizza l’intero territorio" mentre l’assessore al turismo Michela Giuliani, ha parlato "di un festival che fa conoscere luoghi che vengono aperti al pubblico solo in questa occasione: è essenziale promuoverli e farli conoscere". Il presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli, ha messo in evidenza l’importanza di "sostenere eventi culturali come il Festival Segni Barocchi".

Si parte domenica. Tra gli appuntamenti da segnare il gran finale della Notte Barocca. Vi parteciperanno il Carnevale di Sant’Eraclio, l’ensemble ‘Girolamo Fantini’ con le ‘Fanfare barocche’, gli allievi del laboratorio di danza barocca. La notte barocca si concluderà con lo spettacolo "Cosmogonia", ideato per Foligno da Festigroup, fondato da Valerio Festi e Monica Maimone. Si tratta di un racconto della nascita del cosmo, visualizzato in illustrazioni di ascendenza barocca e progettato per immagini. E’ uno spettacolo a cielo aperto che privilegia il linguaggio dei simboli e delle visioni. La ‘Cosmogonia’ è articolata in quadri che si svolgono in continuità, accompagnata da musica e testi poetici.