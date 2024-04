Torna “Musica all’altezza“. E la montagna è ancora più bella

FOLIGNO Prende il via domenica a Capodacqua la rassegna ‘Musica all’Altezza’ che si propone di contribuire alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio rurale, storico e culturale del territorio montano folignate e non solo. Si tratta del primo dei quattro appuntamenti in programma: gli altri si svolgeranno il 26 maggio a Popola/Fraia, il 30 giugno a Cammoro (Sellano) e l’8 settembre ad Afrile. “Musica all’altezza“ è nata nel 2019 per sostenere lo sviluppo economico e sociale delle frazioni della montagna folignate e valorizzarne il ricco patrimonio paesaggistico, storico e architettonico. L’edizione 2024 propone la novità di un centro, Cammoro, frazione del territorio comunale di Sellano. La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Foligno e Sellano. I soggetti coinvolti sono l’Associazione Capodacqua, Orme Camminare Liberi - che curerà l’organizzazione dei percorsi escursionistici - la Comunanza agraria di Popola e Fraia, la Comunanza agraria di Afrile, Fortibus Edizioni Musicali, Castrum Cammori, Assemblea della Montagna ‘In alto’,Fai di Foligno, CoopCulture. "Questi appuntamenti sono un volano per valorizzare i territori", così Marco Bazzucchi, presidente dell’Associazione Capodacqua nella presentazione della manifestazione.