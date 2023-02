Torna lo Sbaracco, la festa del commercio Super saldi ma anche musica e aperitivi

Torna il “fuori tutto“ delle attività commerciali e artigianali del centro storico: signori e signore arriva lo Sbaracco, ovvero La “Festa del piccolo commercio“, in programma venerdì e sabato dalle 10 alle 20. "Il format: due giornate tra shopping, musica e happy hour. Il programma - spiega il Consorzio Perugia in centro, che organizza l’evento - è ormai consolidato anche per questa edizione invernale, con la partecipazione di circa 60 attività tra negozi, botteghe artigiane e pubblici esercizi, che per l’occasione presenteranno i propri prodotti super scontati nei negozi e in strada, grazie ai banchi allestiti davanti alla vetrine per il tradizionale saldo dei saldi di fine stagione".

"Un’iniziativa importante per sostenere gli operatori economici del centro, con le loro numerose promozioni, ma anche un evento arricchito da musica e intrattenimento, una nuova opportunità per i cittadini e per i turisti in città per ritrovare il piacere di vivere il centro storico – anticipa Paolo Mariotti, vicepresidente del Consorzio - . Lo Sbaracco, infatti, è la manifestazione che ha rafforzato il rapporto tra città e commercio e che vuole richiamare visitatori da tutta la regione e dai territori limitrofi grazie alle proposte per lo shopping e alle iniziative collaterali in programma. Come avvenuto anche per le manifestazioni natalizie, l’acropoli sabato sarà animata da momenti musicali e proposte food & drink con il coinvolgimento attivo di bar e ristoranti".

Ma quali sono le attività coinvolte? Per il programma aggiornato e per conoscere l’elenco dei negozi aderenti seguire le pagine Facebook Instagram “Enjoy Perugia” e “Perugia in centro”: troverete tutte le info per fare acquisti ok.

S.A.