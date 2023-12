Torna l’antiquariato. La grande mostra in aprile ad Assisi e Bastia Umbra

L’edizione numero 49 della AMAB Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra, oltre che a Umbria Fiere, si svolgerà anche ad nella città serafica, là dove tutto era iniziato mezzo secolo fa, nel 1973, al Sacro Convento, prima della ‘migrazione’ a Bastia. L’annuncio da parte della Società Eventi Arte Srls, che, al secondo anno della sua gestione ha annunciato la novità. La mostra si svolgerà da 20 al 28 aprile. All’interno dei padiglioni di Umbria Fiere, il pubblico potrà ammirare opere d’arte antica, moderna e contemporanea, proposte da galleristi provenienti da tutta Italia e dall’estero. A Palazzo Monte Frumentario, invece, saranno esposti capolavori iconici di arte antica e una selezione di opere moderne e contemporanee. Inoltre, il pubblico potrà assistere a performance di artisti che realizzeranno in diretta le loro opere. A Umbria Fiere sarà allestita anche una speciale area dedicata alle eccellenze enogastronomiche regionali grazie alla presenza di primarie aziende umbre, leader a livello internazionale. Infine, sono previste iniziative collaterali e approfondimenti culturali di sicuro interesse, per un pubblico amante dell’arte e della bellezza, nelle sue molteplici forme. "Amab 2024 sarà una mostra diversa, in cui l’idea di fondo è quella di rendere viva l’arte antica facendola dialogare con quella moderna e contemporanea, con le sue più attuali declinazioni e con la tecnologia - spiega Emo Antinori Petrini, che insieme al figlio Leonardo e ad Andrea Tattini, presidente AMAB organizza la rassegna -. Il nostro intento è quello di costruire un percorso condiviso di crescita che faccia di AMAB un laboratorio alchimistico dell’arte, un evento con una personalità propria, un appuntamento unico nel suo genere, in Italia. Tutto questo sarà possibile -ha concluso- solo unendo tutte le energie in campo, dagli artisti alle istituzioni".

"È una grande soddisfazione e un immenso piacere ospitare nuovamente AMAB ad Assisi dove è nata 50 anni fa - dice detto la sindaca Stefania Proietti-. Riaccogliere nella nostra città un evento di arte e bellezza di grande tradizione è motivo di orgoglio e l’allestimento al Monte Frumentario è veramente affascinante. Si tratta di una sfida, proposta dagli organizzatori, e accolta da noi e dal Comune di Bastia Umbra con cui questa forma di collaborazione può essere definita di complementarietà perché unisce due mondi legati dall’arte, dalla bellezza e dalla cultura". "La mostra, che sarà allestita in un periodo per noi di alta stagione, con una media di 10mila visitatori al giorno – aggiunge l’assessore Fabrizio Leggio -, rappresenta senz’altro un’opportunità culturale di notevole importanza e altissimo livello".

Maurizio Baglioni