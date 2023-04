Torna l’albero pasquale sulle rotaie dell’ex Fcu

Lo avevano già addobbato a Natale e come un rito contro l’abbandono della ex Fcu, si è ripetuto anche a Pasqua. Il piccolo albero ‘spuntato’ nei mesi scorsi lungo le rotaie della tratta ex Fcu - nel binario morto che collegava Città di Castello a Sansepolcro all’altezza della zona industriale - è stato addobbato con simboli pasquali dagli studenti della scuola primaria di La Tina nell’ultimo giorno primo dell’inizio delle vacanze primaverili. Gli alunni hanno effettuato un’uscita didattica e si sono recati lungo la ferrovia, ferma ormai da anni, insieme alle insegnanti, a qualche genitore e ai componenti del comitato liberamente sorto. L’organizzatore dell’iniziativa Silvano Martinelli racconta: "Insieme alle insegnanti Sabrina Coltellini e Anna Marini gli alunni hanno prima colorato 60 figurine pasquali in legno, poi sono venuti ad addobbare l’alberello che sta crescendo sui binari. Abbiamo attaccato le figurine colorate sui rami, alla fine in un momento di festa e condivisione abbiamo mangiato l’uovo di cioccolata". Lo stesso Martinelli precisa inoltre che quello che sembra un piccolo abete in realtà "è un cedro dell’Himalaya".

Di sicuro quell’albero cresciuto lungo le rotaie è diventato, simbolo del degrado della linea ex Fcu e al contempo di resilienza, tanto che un gruppo di cittadini con una lettera pubblica rivolta al sindaco hanno chiesto di poterlo adottare: "Prima che la Regione Umbria inizi i lavori di sistemazione della ferrovia ci aiuti e lo faccia trapiantare dove tutti lo possano ammirare, magari nel parco di una scuola così i bambini potranno anche prendersene cura".