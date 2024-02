Torna la truffa dell’incidente “Spilla“ 500 euro a un anziano ma i carabinieri lo denunciano

Lo ha inseguito lungo la Flaminia e si è fatto dare 500 euro. Perché, secondo quanto ricostruito, sarebbe riuscito a far credere all’uomo, un 75enne narnese, che con l’auto avrebbe toccato e danneggiato la sua vettura. Così il presunto autore della truffa, un 44enne campano residente a Roma, dopo essere riuscito a far accostare la vittima, sarebbe riuscito a mettere in atto la sua “recita“: l’altro aveva danneggiato la sua auto e se ne era andato, senza curarsi dei danni. Ma a questa negligenza si poteva trovare una soluzione immediata: 5mila euro in contanti subito e la situazione si sarebbe chiusa senza conseguenze. L’anziano, spaventato e disorientato, a fronte della prima richiesta per il danno patito e della minaccia di far intervenire le forze dell’ordine, si sarebbe lasciato convincere ad andare al bancomat per prelevare quanto possibile, in questo caso 500 euro, consegnati al presunto truffatore. Dopo aver pagato, però, l’anziano ha iniziato a sospettare che in tutta la vicenda ci fosse qualcosa di poco chiaro e, intuendo di essere stato trufato, ha sporto denuncia ai carabinieri. Le indagini, grazie anche alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di risalire al presunto autore del raggiro, identificato appunto nel 44enne, per il quale è così scattata la denuncia. Le truffe di questo genere, che solitamente prendono di mira soggetti deboli, sono sempre più frequenti. Il consiglio dell’Arma è quello di diffidare di richieste di immediato pagamento. In caso di dubbio l’invito è contattare le forze dell’ordine al 112.