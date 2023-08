Torna la Mostra nazionale del Cavallo Tutti gli eventi nel segno del rispetto

La Mostra Nazionale del Cavallo torna negli spazi all’Ansa del Tevere - in attesa che venga realizzato un centro adeguato ad accogliere i grandi eventi - e lo fa calandosi nel tempo attuale con un messaggio contro la violenza sulle donne e i fenomeni di bullismo tra i giovani. Con l’eleganza del cavallo, simbolo di amore e rispetto, saranno proposti una serie di spettacoli pensati proprio per sensibilizzare il pubblico verso ogni forma di rispetto. Sabato 9 e domenica 10 settembre alle 21 nel Gala equestre gli animali, con esibizioni in libertà insieme a giovani donne, saranno ambasciatori di un messaggio di ferma condanna delle aggressioni che stanno proliferando negli ultimi giorni e faranno appello a una scossa culturale che ristabilisca i fondamenti della convivenza civile. Chiara Cutugno sarà la dea delle Amazzoni mentre sotto la guida del tecnico federale Alessia Germoni, giovanissime campionesse dell’equitazione saranno le protagoniste dell’esibizione contro il bullismo, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni nelle scuole. L’inaugurazione della Mostra del Cavallo, edizione 53, è per sabato 9 settembre alle 10; nel pomeriggio Piazza Garibaldi, piazza Matteotti e corso Vittorio Emanuele saranno toccati dalla sfilata che avrà il suo clou alle ore 18. Negli spazi della mostra tradizione e spettacolo si fonderanno nelle esibizioni di Monta da Lavoro, poi di sera lo show dal titolo “Cavalli ed Eleganza“, (sabato e domenica alle 21), anche con la partecipazione eccezionale della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato che aprirà il gala equestre di domenica nell’anfiteatro del parco Langer. Il sindaco Luca Secondi in conferenza stampa ieri mattina ha parlato di "un progetto per la realizzazione di un centro eventi nell’area del parco Langer" da inviare alla Regione per accedere ai finanziamenti di Agenda Urbana 2021-2027".

Hanno presentato i dettagli della manifestazione il presidente dell’associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini, la vice Mirella Bianconi, i consiglieri Daniela Brodi e Camillo Massetti, i soci Mirko Tacchini, Mauro Cucchiarini e il direttore artistico Nico Belloni. L’ingresso alla mostra è libero, con l’unica eccezione del gala equestre, per il quale i biglietti saranno in vendita allo stesso prezzo dell’anno scorso: 10 euro a persona, con la possibilità per i bambini fino a 12 anni di età e alle persone con disabilità accompagnate di assistere gratis allo spettacolo.