Torna la Fiera dei record: "Quest’anno puntiamo alle 50mila presenze. In centro vince la qualità"

PERUGIA

"Finalmente è tornata la fiera più importante del Centro Italia e tra le principali del nostro Paese. Stimiamo, in questi cinque giorni, un afflusso di più di 50mila visitatori". Parola dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, che con il collega Luca Merli (sicurezza), il sindaco Andrea Romizi, il comandante della polizia locale Nicoletta Caponi e la vicecomandante Antonella Vitali, ieri ha tagliato il nastro delle due Fiere: quella a Pian di Massiano e quella del centro. Alla sezione della periferia, presente con centinaia di stand, si aggiunge ancora una volta quella sull’acropoli, che coinvolge anche gli espositori delle città gemellate con i loro prodotti tipici sempre di grande interesse.

"I tanti turisti stranieri presenti in città saranno contenti di scoprire questo clima internazionale. Non potevano mancare all’appello - aggiunge Pastorelli - Seattle e Grand Rapids con cui abbiamo festeggiato il trentennale del patto di gemellaggio". Intanto, per tutta la giornata, graziata dalla pioggia, a Pian di Massiano è stato il solito via vai di gente che ha affollato le bancarelle.

Bene anche la manifestazione sull’acropoli, che ha visto l’esordio alla regia di Lucia Boccolini e del Consorzio Perugia in Centro. Quest’anno gli stand, dislocati unicamente su Corso Vannucci, Giardini Carducci e via Mazzini, sono decisamente di meno, sia per ragioni logistiche che di scelte. Gli organizzatori spiegano di aver puntato più sulla qualità che sulla quantità, e poi per ragioni di sicurezza non è stato possibile usare gli spazi di piazza Matteotti e piazza IV Novembre.

I vicepresidenti di Perugia in Centro, Paolo Mariotti e Alessandro Granieri, e la stessa Boccolini hanno ribadito di aver scommesso molto sull’artigianato di livello, sulla valorizzazione dell’enogastronomia e su un’armoniosa integrazione della fiera con le attività già esistenti sull’acropoli. "Un esordio davvero partecipato – osserva Romizi -. Non ci meraviglia, perché la fiera è un’antichissima tradizione profondamente sentita dai perugini. Saranno giornate preziose, capaci di regalare alle famiglie il piacere di stare insieme".

Silvia Angelici