Torna la Festa del Sacro Cuore di Gesù Don Mauro: "Devozione, amore e storia"

Ritorna, dopo la pandemia, in tutta la sua pienezza, la festa del Sacro Cuore di Gesù (ore 19) e domenica (12.15 e 19), nella chiesa del Gesù in piazza Matteotti. Il custode e rettore, don Mauro Angelini, nell’invitare la comunità diocesana alla sentita e partecipata cerimonia, ricorda che "è una delle ricorrenze religiose annuali più significative e identitarie perugine celebrate in questa chiesasantuario, insieme alle feste di San Giuseppe (19 marzo) e della Madonna Bambina (8 settembre".

Nella circostanza sarà possibile ammirare il quadro del Sacro Cuore dipinto, nel 1880, da Pietro de’ Servi da Lucca e benedetto da Leone XIII (all’anagrafe Gioacchino Pecci), il papa che era stato per oltre trent’anni vescovo di Perugia, dal 1846, fino a due anni dopo la sua elezione al Soglio di Pietro, avvenuta nel 1878; un particolare storico molto interessante poco conosciuto, quello che la Diocesi perugina fu guidata pastoralmente (dal 1878 al 1880) dallo stesso Papa. Don Mauro, ricorda ed evidenzia come "questa meravigliosa opera d’arte dal volto “umano e misericordioso” sia da sempre oggetto di grande devozione da parte dei fedeli perugini e dei centri limitrofi che si raccolgono in adorazione davanti all’immagine sacra".