Torna la Cicloturistica: "I Borghi più belli d’Italia"

CASTIGLIONE DEL LAGO - Torna il prossimo 21 settembre, la Cicloturistica "I Borghi più belli d’Italia", organizzata come ogni anno dall’associazione sportiva Team Matè, con il supporto dell’associazione "I Borghi più belli d’Italia" e dei consorzi turistici Umbriasì e Unione Ristoratori Albergatori del Trasimeno. L’evento si inserisce all’interno del circuito "Cicloturismo Terre dell’Etruria" e vedrà la partecipazione di oltre 600 ciclisti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei ed extraeuropei.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi panoramici attorno al suggestivo lago Trasimeno: da 70 km, con circa 500 metri di dislivello e da 140 km con un dislivello di 1.600 metri di dislivello. Entrambi i tragitti prevedono partenza e arrivo a Castiglione del Lago. Previsti diversi punti di ristoro. Al termine della corsa, sul lungolago di Castiglione del Lago, sarà allestito il "pasta party".

Oltre alla Cicloturistica, l’associazione "I Borghi più belli d’Italia" e l’associazione "Trasimeno eventi" proporranno un ricco programma di eventi culturali e turistici, offrendo ulteriori opportunità di scoperta e divertimento per tutti coloro che vogliano immergersi nelle bellezze del territorio.