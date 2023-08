Torna in piazza Martiri il trofeo Andrea Cardinali

GUALDO TADINO - Il trofeo Andrea Cardinali è in programma giovedì nella centralissima piazza Martiri. E’ un appuntamento classico, diventato una bella tradizione, intitolato alla memoria di un apprezzatissimo giovane gualdese, grande anima dei Giochi de le Porte, prematuramente scomparso. E’ un preludio della festa grande della città, nell’ultimo fine settimana di settembre. L’Ente Giochi de le Porte, affiancato dal Comune e dallo sponsor Rocchetta, organizza la manifestazione, per far vivere ai presenti, cominciando dai “giocolieri“, una grande edizione. Attesa dai concorrenti e dalle quattro Porte: è un momento di verifica sul grado di preparazione, con l’attenzione accresciuta anche in vista delle scelte da fare tra poco più di un mese, per decidere chi salirà sul palchetto per conquistare punti in vista del palio di San Michele arcangelo. I tiratori con l’arco e la fionda, dalle 17, si sfidano nelle eliminatorie per definire chi accederà alle fasi finali. Dalle 21.30 le gare decisive per assegnare l’ambitissimo trofeo, poi le premiazioni ufficiali. Per l’occasione aprono anche le taverne delle Porte. Nella "piazza grande" ci sarà tanto tifo.

A.C.