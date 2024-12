Torna il regalo solidale per le famiglie bisognose

FOSSATO DI VICO - “Scatole di Natale“ al via. Come avvenuto nel recente passato. Protagonista della proposta è il circolo Acli “Ora et Labora“, in tandem con i circoli territoriali. Dopo il successo delle prime edizioni, l’associazione ripropone l’iniziativa solidale, che sta diventando un appuntamento fisso in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie. "La generosità dimostrata negli anni dalla cittadinanza fossatana e dei comuni limitrofi – hanno detto i responsabili delle Acli, di cui resta una grande anima Giannetto Pascucci – ha dato un’ulteriore spinta per continuare con rinnovato entusiasmo". Come nelle precedenti raccolte, all’interno di scatole, come quelle delle scarpe, si potranno portare, entro venerdì 20 presso la sede del circolo in viale Allende, oggetti come: guanti, cappelli, sciarpe, alimentari non deperibili, libri, riviste, prodotti per l’igiene personale. Per i bambini si potranno inserire nelle confezioni anche giochi e dolciumi. Dovrà esserci anche un bigliettino con parole d’augurio. I pacchi, anonimi, dovranno pervenire chiusi e decorati e con l’indicazione del sesso e dell’età del destinatario a cui si intende fare il dono. Sarà il circolo Acli a distribuire le strenne solidali.