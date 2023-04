Torna il "Maggio dei Libri" in Valnestore

PANICALE - Trekking letterari, matinées scolastiche e letture animate per "ribadire la forza della parola". Torna in Valnestore il Maggio dei Libri, grazie all’impegno della Biblioteca Intercomunale Ulisse di Tavernelle, insieme ai Comuni di Panicale, Piegaro e alla Soc. Coop. Sistema Museo. Un programma di nove appuntamenti, a partire da sabato, per "celebrare l’importanza della lettura e della scrittura come strumenti capaci di renderci autenticamente liberi". "Filo conduttore del programma, ricco di iniziative – spiega Cinzia Biani della Ulisse - è ribadire la forza della parola, parola che si fa strumento di rivelazione e scoperta del mondo, anche quello interiore, coinvolgendo un pubblico sempre più diversificato". Il "Maggio dei libri 2023" di Panicale e Piegaro si compone di trekking letterari per rendere omaggio al grande maestro Pietro Vannucci, "Il Perugino", a 500 anni dalla sua morte. Visite guidate e narrazioni itineranti accompagneranno i visitatori alla scoperta di Panicale e del magnifico affresco "Il Martirio di San Sebastiano"(1505). Si tornerà poi a Tavernelle, presso la Biblioteca Ulisse, che ha da poco rinnovato la sua sede, dove ad attendere i visitatori saranno vari appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi, presentazioni di libri, matinées scolastiche, letture animate. Rientra nel programma della manifestazione, come di consueto, la cerimonia di premiazione del Concorso letterario "Fuori e dentro di me", fissata per sabato 13 maggio, momento di ascolto e di partecipazione condivisa attraverso i componimenti dei giovanissimi autori premiati e segnalati in questa dodicesima edizione. Il borgo di Piegaro invece si animerà di letture all’aperto per famiglie e bambini e spettacoli dedicati a Gianni Rodari. Per informazioni: biblioteca Ulisse 075.7864987 e ufficio cultura comune 075.8379531.