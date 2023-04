Torna il Fantasy Festival Fumetti, libri e mostre

FOLIGNO – Torna il “Foligno Fantasy Festival”, da domani al 1° maggio, in due spazi, nella corte di Palazzo di Palazzo Trinci e all’ex teatro Piermarini. Si tratta di una rassegna – alla seconda edizione – che comprende fumetti e libri, mostre fotografiche, incontri con autori ed editori, coinvolgendo appassionati e curiosi, per andare alla scoperta del mondo fantasy. La rassegna è promossa dall’associazione ‘Amici di Spello’ in collaborazione con “I custodi di Dramar”, la compagnia delle ‘Dodice gemme” e con il patrocinio di Comune di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Confcommercio, Fondazione Valter Baldaccini e I Primi d’Italia e l’apporto di Radio Green Stage. Nel presentare l’evento, Sara Ruffinelli e Sara Ortolani, hanno sottolineato che, rispetto allo scorso anno, ci saranno il doppio degli espositori – ora quasi 50 – con la presenza di diversi autori. Ospiti speciali l’attore Kaspar Capparoni (sabato 29 aprile, ore 10,30, sala rossa di Palazzo Trinci, per le premiazioni delle scuole), Licia Troisi, la più famosa scrittrice di fantasy in Italia (sabato 29 aprile, alle 17, a Palazzo Trinci), Emanuela Del Zompo (domenica 30 aprile, alle 15,30, a Palazzo Trinci), Luca Tarenzi (lunedì 1° maggio, Palazzo Trinci). Ci sarà pure la sfilata di Star Wars, con una spettacolo itinerante in Piazza della Repubblica con le spade laser, in programma domenica alle 17,30. Alla manifestazione collabora pure il Cnos-Fap con le acconciature. Nei tre giorni dell’evento saranno disponibili 8 tavoli per sessioni di gioco di ruolo e da tavolo prenotabili online o durante il festival.