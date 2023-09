Torna il Cortile di Francesco "Libertà e responsabilità"

ASSISI

Trenta appuntamenti in tre giorni: è conto alla rovescia per il Cortile di Francesco, dal 14 al 16 settembre, dedicato al tema "Essere in regola", nell’anno degli 8 secoli dall’ approvazione della Regola di San Francesco da parte di papa Onorio III, ma soprattutto in un momento storico in cui si è alla ricerca di modi vita in cui convivano libertà e responsabilità. Incontri con protagonisti di vari settori, spettacoli, esperienze guidate e attività per i più piccoli.

Tra gli ospiti il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti, l’imprenditore Brunello Cucinelli, il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Vittorio Di Trapani. Sabato 16 settembre previsto un evento "storico": l’incontro dei Ministri francescani insieme a numerosi confratelli delle varie famiglie religiose. A chiudere la tre giorni sarà la compagnia delle Donne del Muro Alto (composta da ex detenute del carcere di Rebibbia di Roma) con la rappresentazione "Medea in sartoria" nella cornice della Piazza Inferiore. "Attraverso il Cortile di Francesco – ha detto fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento– la nostra comunità francescana desidera entrare, grazie all’apporto di tanti amici di particolare competenza ed esperienza,nel dibattito pubblico in uno stile di fraternità". Facendo poi riferimento ai dieci comandamenti, il Custode ha citato il Deuteronomio, evidenziando come le regole siano fatte per essere felici. "Il Cortile – ha concluso fra Moroni - è piuttosto un’esperienza di amicizia intellettuale, perché ciò che cambia il mondo non sono le sole idee, ma le persone che, insieme, sognano ed elaborano dei percorsi sapienti di bene sociale". "Essere in regola nel Cortile di Francesco significa promuovere la nostra libertà con tutti gli altri e mai senza di loro – ha detto fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento – In questo nostro tempo così marcato dallo sfilacciarsi dei legami sociali e da un’aggressività diffusa, le regole per la vita buona e bella sono a servizio di uno stile di vita sociale che ponga al centro il rispetto e l’attenzione, espressione civica di quella fraternità di cui san Francesco è indiscusso ‘campione’ e ispiratore". Intervenuti, fra gli altri, il sindaco Stefania Proietti, il vescovo Domenico Sorrentino, Giovanni Parapini, responsabile della sede regionale Rai per l’Umbria.

Maurizio Baglioni