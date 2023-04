Torna il Conad Jazz Contest, nuovi talenti alla ribalta Le dieci band finaliste saranno sul palco di UJ

Il cartellone delle meraviglie di Umbria Jazz si arricchisce di un grande ritorno: il Conad Jazz Contest, diventato l’appuntamento annuale più atteso dai giovani jazzisti italiani, per poter avviare la carriera musicale. Proposto da Umbria jazz e Conad, il concorso, alla decima edzione, è a perto a giovani musicisti di età compresa tra i 18 e i 28 anni, solisti o gruppi, che aspirano ad avere l’occasione di esibirsi sui palcoscenici jazz più ambiti d’Italia. Da ieri e fino al 21 maggio 2023, gli aspiranti musicisti jazz liberi da contratti discografici o editoriali in corso, possono iscriversi gratuitamente, caricando almeno tre brani del loro repertorio direttamente sul sito www.conadjazzcontest.it.

I dieci finalisti scelti tra le band ed i solisti avranno la grande opportunità di esibirsi in cocerto sul prestigioso palco di Umbria Jazz che celebra i suoi 50 anni a Perugia dal 7 al 16 luglio

Per quanto riguarda la selezione dei finalisti, sarà una giuria tecnica, presieduta da Manuele Morbidini, direttore musicale di Umbria Jazz Orchestra e compositore sassofonista, ad individuare nove dei dieci finalisti mentre la giuria popolare eleggerà il decimo finalista iscrivendosi e votando gratuitamente sul sito ufficiale del Contest attraverso web o smartphone. I dieci finalisti si esibiranno di fronte al pubblico di Uj e sarà poi una giuria artistica, composta da Paolo Fresu, Stefano Bragatto, Marco Molendini e Manuele Morbidini, a decretare il vincitore assoluto. Al primo classificato un assegno di 5000 euro a sostegno della carriera musicale e un tour di esibizioni live a partire da UJ Weekend. Confermato il premio speciale per il singolo musicista più promettente, al quale sarà riservato un posto alle “Clinics” della Berklee Summer School at Umbria Jazz 2024.