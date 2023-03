Torna Don Matteo, edizione 14. L’annuncio di Nino Frassica in tv

Raoul Bova e Nino Frassica

Spoleto (Perugia), 29 marzo 2023 – La Rai ha già avviato la promozione di Don Matteo 14, ma gli spoletini per vedere all’opera Raoul Bova dovranno attendere settembre. La settimana scorsa durante la trasmissione "Il Cantante Mascherato", condotta da Milly Carlucci su Rai Uno, Nino Frassica, nella divisa del maresciallo Cecchini, è stato protagonista di un improvviso blitz e ha annunciato per il 2024 Don Matteo edizione 14. La serie tv più amata dagli Italiani e non solo, come noto e come avviene ormai da diversi anni, sarà ambientata a Spoleto che si prepara ad accogliere la troupe per le riprese delle nuove puntate.

L’edizione 13 è stata caratterizzata dal passaggio di testimone tra Terence Hill ovvero il prete detective Don Matteo e Raoul Bova che è diventato il protagonista principale, indossando la tunica di Don Massimo. L’operazione mediatica ha funzionato perché le ultime puntate con Bova hanno fatto registrare ascolti da record e i fan più affezionati fremono.

Nel 2021 per l’edizione 13 la produzione organizzò due diverse sessioni di riprese, la prima a giugno e la seconda tra settembre e ottobre. Ebbene, a quanto pare, Don Matteo quest’anno non arriverà a giugno, ma la troupe arriverà direttamente a settembre. Cresce quindi l’attesa per vedere all’opera sul set gli attori di un casting che come ogni edizione presenterà delle importanti novità. Le riprese della fiction sono un importante elemento di attrazione turistica. Negli anni passati c’è chi ha raggiunto Spoleto da ogni parte d’Italia per vedere dal vivo i propri beniamini, ma c’è addirittura chi è arrivato da Malta, dalla Germania o dagli Stati Uniti. L’operazione Don Matteo è la principale operazione di promozione turistica finanziata dal Comune di Spoleto e da Confcommercio ed ha permesso alla città di mettere in mostra i suoi gioielli più pregiati con un vasto pubblico.

D.M.