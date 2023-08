Torna “Deruta Book Fest“ Cinquanta autori sul palco

Tutto pronto per la quinta edizione del “Deruta Book Fest“, kermesse dedicata al libro e alla cultura in scena domani nella città della ceramica trasformata in capitale della letteratura. Il cartellone schiera 50 autori che si alterneranno per presentare i loro libri e raccontare come nasce un’opera letteraria, spaziando tra i principali generi letterari, dalla poesia al giallo, dalla narrativa ai libri di fotografia.

Rispetto a passato, cambia la location: il Comune ha messo a disposizione degli organizzatori, Bertoni Editore e l’associazione Europa Comunica Cultura, la “Casa della Cultura e dell’Associazionismo”, in pieno centro storico. Deruta Book Fest si apre domani alle 10 con i saluti del sindaco Michele Toniaccini, per poi entrare subito nel vivo con “Poesianatura“ a cura di Bruno Mohorovich. La mattinata prosegue con Nicolina Moretta e Leonello Artegiani vhe presenteranno, insieme a Lucia Pippi, i loro volumi: “La maestra senza penna” e “Fotografare nei parchi dell’Umbria”.

Nel pomeriggio si tornerà a parlare di poesia alle 15, mezz’ora dopo Andrea Crestale e Lorella Marini racconteranno le loro storie di viaggi e misteri coordinati da Marco Pareti. Alle 16.15 sarà la volta di “Nata nel 1929” di Maggie Van der Toorn e dopo un altro intervallo dedicato alla poesia e alla musica, ecco “Il secolo maledetto di Roma antica” di Roberto Toppetta, presentato da Giovanni Paoletti. Alle 18 Rita Boini e Ilaria Montanucci dialogheranno con Bruna Manzoni su “Legami al buio”.

Gran finale alle 18.45 con l’ultimo libro di Guido Barlozzetti (nella foto) “La meteora? Mario Draghi”, presentato dall’assessore alla cultura Piero Montagnoli. "Il festival – dice il sindaco – ha la capacità di rinnovarsi, di rendere la nostra città un crocevia letterario e far incontrare il pubblico con tanti autori. E ha il pregio di stimolare la curiosità di piccoli e grandi lettori".