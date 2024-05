Torna ’Cambio Festival’. L’arte diventa itinerante

ASSISI – Presentato il ’Cambio Festival’ che, forte di 24 anni d’impegno, grazie all’associazione culturale Ponte Levatoio, amplia la sua formula di successo, con 12 date che coinvolgeranno – oltre ai castelli e ai luoghi più belli del territorio assisano – anche i comuni di Bettona, Cannara e Spello, per promuoverne la conoscenza e la fruizione nel segno degli eventi di qualità che da sempre sono un tratto distintivo della manifestazione. Partirà l’8 giugno dal Castello di San Gregorio con un concerto per piano solo proposto da Stefano Ruiz de Ballesteros con ingresso gratuito, con musiche di Liszt, Chopin, Debussy, Malipiero, Gershwin. La conclusione il 31 agosto a Villa del Boccaglione a Bettona con il concerto a ingresso gratuito di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra. Fra gli altri ospiti della manifestazione James Senese, Danilo Rossi, Pieranunzi/Mirabassi. Alla presentazione di ieri, al Castello di Palazzo di Assisi, sono intervenuti Francesco Raspa e Massimo Siviero, presidente e portavoce artistico dell’associazione Ponte Levatoio, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il coordinatore di Sviluppumbria Mauro Marini, i sindaci di Cannara, Fabrizio Gareggia, di Bettona, Valerio Bazzoffia, l’assessore alla cultura di Spello Irene Falcinelli, oltre agli sponsor principali. "Da sempre il nostro Festival si è contraddistinto per lo sconfinare tra generi e luoghi e mai come quest’anno il calendario di eventi costituisce il vero cuore pulsante di Cambio Festival – sottolinea Francesco Raspa – È un caleidoscopio di luoghi e generi, dal teatro alla danza passando ovviamente per la musica, che verranno mostrati non solo nelle più suggestive location di Assisi, ma anche degli altri Comuni del comprensorio".