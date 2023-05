Torna ’’Avanti tutti!’’ Giochi e divertimento tra sport e inclusione

Il valore universale dello sport e dell’inclusività, per chi è alle prese con la disabilità e chi non lo è. Questo celebrerà la seconda edizione di "Avanti tutti!", l’iniziativa promossa dall’Unione ciclistica folignate e dall’azienda Ormesa, in prima linea nella progettazione e nella produzione di ausili per la mobilità e la postura di persone in età evolutiva e adulta. L’appuntamento è per domenica prossima a partire dalle 10 al Ciclodromo "Giuseppe Casini" per un percorso di 800 metri e di giochi attraverso i quali condividere la passione e mettersi alla prova. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Stefano Zuccarini, Elena Menichini, Ceo di Ormesa, Moreno Petrini come presidente dell’Unione Ciclistica Foligno, Daniela Zaccardi direttore Sportivo Unione Ciclistica Foligno Start). Presenti anche Mauro Zampolini, direttore dell’Ospedale di Foligno, Presidente della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica e la dott.ssa Michela Lorenzini, responsabile del Centro Ausili Aziendale USL Umbria 1. . Il direttore Zampolini si è soffermato sulla grande utilità dello sport nella riabilitazione "essendo un’attività che coniuga la motivazione con il movimento". Tra le testimonianze quella di Francesco Felici, numero tre al mondo di tennis juniores su sedia a rotelle: "Lo sport ti fa crescere. Puoi vincere o perdere, ma nel momento in cui giochi la partita non hai scuse". Anche il primo cittadino Zuccarini ha raccontato la sua esperienza con lo sport e la disabilità: "Lo sport per me ha voluto dire recuperare spazi vitali. Dopo l’incidente ho scelto quello che era più affine alle mie inclinazioni, il volo".

Alessandro Orfei