Torna a casa ubriaco: insulta e minaccia di morte i famliari

Era tornato a casa ubriaco. Quando lo ha visto scagliarsi contro di loro, la moglie è corsa a chiudersi a chiave in una camera di casa insieme alla figlia. Da dove ha chiamato i carabinieri, mentre il marito continuava a insultarla e minacciarla di morte. Cosa che ha proseguito a fare anche quando nell’abitazione della famiglia, alla prima periferia di Perugia, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Castel del Piano. Il marito, un italiano di 51 anni incensurato, è stato arrestato con l’accusa di resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito successivamente, l’uomo, tornato a casa in stato di alterazione psicofisica aveva iniziato ad aggredire la moglie che, chiusa a chiave in una stanza, era riuscita a chiedere aiuto. Alla vista dei militari, giunti immediatamente sul posto, l’uomo ha dato ulteriormente in escandescenza e - continuando a minacciare di morte la compagna -, ha iniziato anche a spintonare ripetutamente i carabinieri per impedire loro di entrare in casa, a minacciarli di ripercussioni per il loro intervento e ad offenderli. Di conseguenza, è scattato l’arresto. L’uomo è stato accompagnato nella caserma dell’Arma e, una volta completate le procedure burocratiche relative al suo arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto in attesa della celebrazione del rito direttissimo.