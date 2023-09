Tonfo della produzione vinicola. Un calo stimato tra il 40 e il 60%

Un calo nella produzione enologica che potrebbe aggirarsi intorno al 40% rispetto ai livelli standard. Dopo una stagione primaverile funestata da piogge intense ed anomale, adesso sulla vendemmia dell’orvietano aleggiano le nubi oscure di un drastico calo della raccolta che potrebbe compromettere la redditività e il conto economico di molte cantine, soprattutto quelle di minori dimensioni. Le abbondanti piogge del trimestre aprile- giugno hanno favorito la diffusione della peronospora, la più grave malattia della vite, che ha colpito sia la produzione in biologico che quella in convenzionale. A lanciare l’allarme che non riguarda solo Orvieto, ma anche i vigneti del Ternano, di Montefalco e di Spoleto è la Cia, la Confederazione agricoltori dell’Umbria. Nel complesso, le previsioni parlano di una produzione composta prevalentemente da vino Doc e produzioni minori per i vini ad indicazione geografica e quello varietale. Situazione, forse, più difficile per i produttori di vino nella zona di Montefalco-Spoleto dove le previsioni descrivono una produzione inferiore fino al 60%. "Il clima quest’anno ci ha costretti a entrare più volte nel vigneto per intervenire e salvare il salvabile – spiega Nicola Chiucchiurlotto, imprenditore e responsabile del settore vitivinicolo Cia Umbria –. Questo ha comportato un aumento dei costi di manodopera e carburante, ad esempio, che si sommano già a quelli complessivi e all’inflazione. Ecco perché per le aziende viticole che hanno subito danni da attacchi di peronospora abbiamo chiesto alla Regione, tra le altre cose, un supplemento al gasolio agevolato. Una vendemmia, questa, che rivendica l’esigenza di puntare sul monitoraggio dei dati climatici, l’assistenza tecnica e l’aggiornamento delle competenze per aiutare alcune varietà ad essere più resistenti alle condizioni climatiche".

Cla.Lat.