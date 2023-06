Tommaso Bori, "Rivedere la composizione della segreteria regionale per cambiare marcia"

"Non sono disposto ad accettare il modello dei caminetti, né il gioco al logoramento del segretario. Il coinvolgimento passerà attraverso le regole e i luoghi di rappresentanza e discussione che il partito si è dato. In questo senso intendo lavorare, e, proprio in quest’ottica, nelle prossime settimane, procederò a rivedere anche la composizione della segreteria regionale perché davvero penso che dobbiamo cambiare marcia e dobbiamo farlo tutti insieme". L’annuncio è del segretario regionale del Pd, Tommaso Bori, che ha parlato durante il direttivo dei Dem: "Dobbiamo essere consapevoli che oggi per noi si apre un anno cruciale. E dinnanzi a questo impegno, siamo al bivio. Possiamo essere la prima regione che riesce a cambiare quel ‘vento’, quella che per prima segna la rinascita dell’alternativa". Come? "Con una coalizione strutturata e strutturale, non di un cartello elettorale a geometria variabile".