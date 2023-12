Tombini intasati, ecco la soluzione. Il Comune ’assume’ una squadra per tenerli costantemente puliti

Il Comune di Perugia ha deciso di mettere mano concretamente alla questione di tombini e forazze intasati, ‘assumendo’ una squadra esterna che si occuperà costantemente della loro pulizia per contenere gli allagamenti non appena cadono due gocce d’acqua.

"E’ urgente e non più procrastinabile, anche in considerazione dei frequenti eventi piovosi di eccezionale intensità – spiega l’amministrazione comunale nell’atto in cui assegna il servizio -, disporre anche nella corrente annualità la manutenzione e pulizia sistematica di pozzetti stradali con caditoie e di tubazioni fognarie per acque meteoriche, presenti lungo la rete stradale comunale". Ed ecco che l’incarico è stato assegnato a un’impresa di Collazzone per un importo di 30.500 euro. "In particolare, l’oggetto del presente affidamento – fa si legge nell’atto del Comune – consiste in alcune operazioni specifiche: pulizia, disostruzione eo stasamento di pozzetti stradali con caditoie e di tubazioni fognarie per acque meteoriche - anche mediante lavaggio ad alta pressione eo uso di agente disinfettante – di qualsiasi diametro e per una lunghezza di metri due dal pozzetto; nella pulizia, disostruzione di tubazioni fognarie di acque meteoriche a oltre due metri dal pozzetto, mediante l’utilizzo di auto-spurgo attrezzato di tipo combinato, munito di autopompa ad alta pressione; asportazione di ogni eventuale residuo materiale di risulta, trasporto e smaltimento di questi e dei materiali reflui presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti; obbligo di ripristino dello stato dei luoghi presso cui si è intervenuti".

Nell’affidamento dell’incarico sono anche compresi gli interventi come "sopralluoghi preliminari, video-ispezioni, posa in opera segnaletica stradale e sbarramenti del traffico al fine di garantire la sicurezza degli operatori ecologici". "In passato il Comune affidava la manutenzione delle forazze e delle caditoie alla Gesenu nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti – aveva precisato qualche settimana fa al nostro giornale l’assessore comunale Otello Numerini - . Ora questo con le nuove norme non è più possibile. Pertanto il Municipio deve provvedere al servizio o con il cantiere comunale o con affidamenti esterni. I cittadini hanno ragione quando chiedono che la manutenzione funzioni, ma vorrei però precisare - conclude l’assessore - che spesso gli allagamenti dipendono dalle piogge eccezionali e talvolta da problematiche legate alle condotte fognarie".

Michele Nucci