"Tolti tavolini e sedie all’aperto". Polemica sul Festival degli influencer

TERNI - Un botta e risposta tutto social tra Caffè Repubblica, un noto esercizio pubblico di piazza della Repubblica, e il Comune di Terni. Il locale parte all’attacco: "Il Comune di Terni, per aiutare le attività del centro che pagano regolarmente e giustamente tutto l’anno migliaia e migliaia di euro di tasse, ci obbliga a togliere tavoli e sedie nelle giornate di venerdì sabato e domenica in cui il lavoro è maggiore, per lasciar spazio ai furgoni dello street food, quindi concorrenza pura alla nostra attività, in occasione del Festival degli influencer! Le parole sarebbero poche per definire questi omuncoli che ci rappresentano in consiglio comunale! Vergognatevi".

A stretto giro di posta, sempre fu Facebook, arriva la risposta del Comune: è il vicesindaco Riccardo Corridore a spiegare che l’occupazione del suolo pubblico è stata sospesa per tre giorni su richiesta del questore, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza. Immediata, solo come i sociali consentono, la controreplica, con tanto di foto che mostra i tavoli sistemati proprio in piazza: "Caro avvocato Corridore, capisco che lo scarica barile fa parte della politica Italiana quindi me l’aspettavo, se uno prende il vocabolario italiano e cerca la parola tavolo e la parola seduta esce una definizione che mi pare la stessa, ma posso sbagliare, di queste cose arancioni e verdi che sono state piazzate sul marciapiede di piazza della Repubblica! Quindi... Mi chiedo... Se il mio tavolo e la mia sedia sono pericolosi per l’incolumità della gente.... Perché i vostri non lo sono?".

Intanto oggi comincia il Festival. Si concluderà domenica, con 130 influencer e 75 eventi a ingresso libero.