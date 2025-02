Tokon Karate trionfa al torneo “Città di Perugia“

GUBBIO - Grande successo per la Asd Tokon Karate Gubbio, che la scorsa domenica presso il Palasport Pompeo Pellini di Perugia ha trionfato al 4° Trofeo “Città di Perugia“. L’evento ha visto la partecipazione di 300 atleti, provenienti da Umbria, Marche, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Sardegna, che si sono scontrati nel Kata (forma) e nel Kumite (combattimento) sia in singoli che a squadre. Al termine delle oltre 700 discese in campo tra le varie categorie, a spuntarla è stata proprio la società eugubina, con grande soddisfazione del Maestro Pietro Menichetti (nella foto la consegna del trofeo da parte della responsabile Aics Perugia Sonia Gavini), grazie ai risultati dei numerosi ragazzi intervenuti, che hanno dato prova di grande spirito di squadra, costanza e preparazione tecnica. Tra gli altri spicca il karateka Andrea Del Ciello, che ha vinto la categoria Kata Senior Maschile nelle cinture nere.