"Togliamo i rifiuti dal nostro monte" Volontari salgono a pulire il Subasio

Un gesto di attenzione, un segnale che si spera voglia essere raccolto, un invito per far prendere coscienza della necessità di grande attenzione nei confronti della natura. E’ il giorno dell’undicesima giornata ecologica ’Ripuliamo il monte’ che cade in occasione della Giornata della Terra: l’iniziativa ha lo scopo di rimuovere i rifiuti abbandonati lungo la viabilità interna del parco e sui prati sommitali del monte Subasio non risparmiati da comportamenti incivili come dimostrano le continue segnalazioni di rifiuti abbandonati. L’iniziativa odierna è organizzata dall’Associazione Selecontrollori Ecologisti del parco del monte Subasio, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Assisi. L’evento, negli anni scorsi, ha attirato centinaia di persone e volontari, e anche quest’anno vedrà la collaborazione delle associazioni Proloco di Costa di Trex e Armenzano e della ditta EcoCave. Dopo il ritrovo (alle 8.30 appena fuori Porta Cappuccini lungo la strada che porta verso l’Eremo delle Carceri e gli Stazzi) inizierà l’azione di ripulitura con i rifiuti raccolti nella mattinata che saranno differenziati e poi smaltiti presso l’isola ecologica del comune di Assisi. L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale presso il rifugio degli Stazzi. "Vuole essere un intervento ‘fattivo’ – viene evidenziato dal Comune – a tutela dell’ambiente, che è una lezione di civiltà grazie all’impegno di tanti volontari. Il Monte Subasio, parco regionale, patrimonio naturalistico e patrimonio Unesco dell’umanità, è una vera e propria casa comune per tante specie di flora e fauna, luogo caro ai cittadini di Assisi e dei comuni del parco (oltre ad Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina) e sempre più meta di turisti, pellegrini e camminatori che desiderano sperimentare un vero e proprio ‘santuario naturale’ tanto amato da San Francesco".