Todi premiato “Comune riciclone 2022“

Per il secondo anno consecutivo il Comune è stato premiato da Legambiente Umbria come "comune riciclone 2022", un riconoscimento legato alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente, pari al 74,3%, un dato ulteriormente migliorato nel 2022, quando il dato, in attesa di validazione definitiva, ha toccato il 75,64%. A ritirare il premio, nella cerimonia svoltasi a Spoleto, l’assessore Elena Baglioni (nella foto), che ha sottolineato come si tratti di un risultato di "squadra" che premia tutti i soggetti coinvolti, a partire dai cittadini.