Todi, "Frazioni al centro" Progetto del Comune

TODI - "Frazioni al centro": è il nome del progetto che il Comune, su iniziativa dell’assessore Elena Baglioni e del consigliere Andrea Nulli, ha messo a punto in collaborazione con Gesenu e che è entrato ora nella sua fase operativa. Il presupposto è che le 37 frazioni del territorio hanno un’esigenza quotidiana di attenzione durante tutto l’anno in quanto tutte ben abitate ed anche per il rispetto dovuto a luoghi dalla forte identità storico-culturale. Ed ecco che il progetto prevede una consistente estensione dell’attività di pulizia: il gestore metterà a disposizione ulteriore personale, dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie, che incrementerà il servizio in tutte le realtà frazionali. Martedì le nuove forze sono entrate in servizio, dopo un breve incontro di coordinamento con la squadra incaricata facente capo alla cooperativa "Sopra il Muro". "L’accordo che siamo riusciti a trovare con Gesenu - spiega il sindaco Antonino Ruggiano - riuscirà a dare una risposta più tempestiva alle tante richieste che pervengono agli uffici e a far meglio fronte ad andamenti stagionali anomali, come quello dei mesi scorsi, che impediscono interventi in contemporanea su tutto il territorio comunale". s.f.