Todi, Confesercenti propone soluzioni per centro storico a misura di cittadini

TODI - Continue chiusure commerciali e riduzione dei residenti allarmano i commercianti della città che tornano a chiedere con insistenza un centro storico a misura di cittadini, anziani e studenti. Confesercenti, nella persona della presidente Francesca Chiavari (nella foto), ha messo nero su bianco poche ma importanti proposte che nascono da osservazioni e suggerimenti provenienti da più parti e si aggiungono alle richieste del comitato "Vivi il centro". "Le politiche sulla viabilità scoraggiano l’uso del trasporto pubblico a causa di scelte sbagliate che hanno diviso in due aree il centro – afferma – e stanno causando enormi disagi ai residenti, soprattutto ai più anziani. A ciò si aggiunga l’istituzione di una forma di pagamento per l’accesso dei genitori che accompagnano i figli alla scuola di San Fortunato- Santa Prassede e il ‘blocco’ del pulmino ai giardini pubblici, che genera una drastica riduzione degli iscritti". Anche alla luce delle consistenti risorse pubbliche spese nella ristrutturazione del plesso, l’associazione chiede la cancellazione della tassa per chi porta i propri bambini a scuola e sostiene la necessità di rilanciare l’offerta formativa della scuola stessa. Non solo. Si chiede il ripristino della fermata a Piazza Jacopone anche per la linea E, evitando la manovra pericolosa ai giardini Oberdan, e comunque il ridisegno del sistema di viabilità urbana attraverso un servizio navetta elettrico, a 8 posti, che colleghi le diverse parti del centro, facendo uscire dall’ isolamento il rione Borgo, via Cavour e Santa Maria, visto che la linea A fa solo il giro della circonvallazione. Prima mezz’ora di parcheggio gratuito a Piazza Garibaldi, per favorire quanti necessitano di sosta breve, e colonnine con possibilità di pagamento tramite carta, e non solo moneta, completano il quadro delle priorità per una città che non può essere solo a vocazione turistica.

Susi Felceti