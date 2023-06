Todi, Comitato "Vivi il Centro" chiede Commissione Consiliare per il Centro Storico

Una commissione consiliare aperta al contributo di residenti, esercenti e tutti quei soggetti che possono portare un contributo finalizzato a dare soluzione alle criticità del centro storico. È quanto chiede il comitato cittadino "Vivi il centro" con una lettera indirizzata a tutti i consiglieri comunali. "La Piazza, i palazzi comunali e le ricchezze storico culturali che caratterizzano la città – afferma Valerio Natili (foto) - sarebbero nulla se intorno a loro non ci fosse un tessuto sociale ed economico che resiste quotidianamente. Mantenere vivo il centro storico è il presupposto fondamentale per garantire a Todi una prospettiva di vita legata non solo ed esclusivamente ai flussi turistici. È pertanto doveroso promuovere le condizioni idonee per favorire la residenzialità e il dinamismo imprenditoriale che non possono prescindere dalla centralità del centro storico". Tra le proposte avanzate, c’è la redazione di un nuovo Regolamento del traffico e Ztl, la predisposizione di un regolamento per l’inquinamento acustico, la promozione della sicurezza e del controllo della pubblica sicurezza, in particolar modo nelle ore notturne, ma anche la valorizzazione del contesto urbano, pulizia e arredo urbano. Il Comitato dei residenti “Vivi il Centro“ chiede intanto l’apertura di un confronto tra residenti, operatori economici e pubblica amministrazione, un confronto che, a suo avviso, dovrebbe avere come luogo deputato un’apposita commissione consiliare aperta a contributi esterni affinché il centro storico possa essere attrattivo per residenti ed operatori economici.

s.f.