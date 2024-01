Tizi: "Il Comune aiuti chi si trova in difficoltà"

PERUGIA - "Il capoluogo è di nuovo nella Top 10 delle città più care d’Italia. I dati sull’inflazione diffusi dall’Istat, infatti, hanno evidenziato un aumento di circa 1.470 euro che ogni famiglia perugina ha dovuto sostenere rispetto al 2022. Aumenti inaccettabili perché riguardano soprattutto i prodotti alimentari, come l’olio, la frutta, la verdura e gli alimenti per bambini". È la riflessione di Francesca Tizi, capogruppo Cinquestelle in Comune. "Un carovita che ormai da mesi sta portando tantissimi cittadini verso un profondo disagio sociale e a contrarre debiti per far fronte a spese quotidiane per beni di prima necessità. Non bastano misure anti-inflazione, come quella dei prezzi calmierati della durata di 2-3 mesi.

Ci vogliono interventi efficaci di lunga durata – afferma Tizi –. Sono tante le azioni che potrebbero essere messe in campo dal nostro Comune per salvaguardare il potere d’acquisto e per offrire ai cittadini un sostegno al consumo, al reddito, al credito, ai servizi, così come hanno fatto le giunte di altre città italiane. Per esempio assegnare buoni spesa validi nei negozi di vicinato selezionati insieme alle associazioni di categoria, sconti nella grande distribuzione per i beni di prima necessità, voucher per usufruire di servizi comunali, contrattare e alzare i salari, rafforzare gli ammortizzatori sociali, ridurre il gettito fiscale, fronteggiare l’emergenza abitativa, applicare locazioni garantite dal municipio ed effettuare, allo stesso tempo, più controlli sulle tariffe degli affitti applicate dalle società che gestiscono il social housing. Insomma – conclude -, il Comune deve responsabilizzarsi e mettere attorno allo stesso tavolo i rappresentanti di tutti i settori coinvolti, pubblici e privati per fronteggiare questa crisi".