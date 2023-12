Ferisce il titolare a una mano con una roncola: tagliaboschi denunciato

Terni, 28 dicembre 2023 - Ha ferito con una roncola il titolare per motivi legati al rapporto di lavoro. Così per un tagliaboschi marocchino di 41 anni è scattata la denuncia a piede libero da parte dei carabinieri di Amelia e di Montecastrilli. L'accusa è di lesione personale aggravata dopo che il datore di lavoro ha riferito ai militari di essere stato ferito dal dipendente dopo una discussione.

I fatti: la sera del 22 dicembre, un connazionale dell'accusato si era presentato ai militari con la mano sinistra sanguinante per chiedere aiuto. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Terni (dove è stato medicato con una prognosi di 30 giorni), ha raccontato ai carabinieri - si legge in una nota dell'Arma - di avere avuto una discussione per motivi economici con il connazionale, suo dipendente, che lo aveva colpito con una roncola. I militari hanno quindi individuato l'aggressore ancora all'interno dell'abitazione dove si era svolta la lite e sequestrato una roncola lunga oltre 40 centimetri.