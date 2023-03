’Tirreno-Adriatico’, tornano i big del ciclismo

’’Foligno si veste di Azzurro’’. E’ lo slogan con il quale la città si appresta ad accogliere l’arrivo della tappa Follonica – Foligno della 58° edizione della Tirreno- Adriatico. Una classica internazionale di inizio stagione che vedrà al via tutti i migliori corridori del panorama ciclistico. Tappa che arriverà a Foligno mercoledì 8 marzo. "Ormai siamo in dirittura di arrivo. La città – ha detto ieri l’assessore allo sport Decio Barili – è in fermento in attesa di questo appuntamento ciclistico internazionale che vedrà al via i big del ciclismo. Appuntamenti, quelli con la Tirreno- Adriatico e con il Giro D’Italia’, che sono ormai diventati piacevoli tradizioni.

Una ghiotta occasione per vedere da vicino i ‘campioni’ delle due ruote, in particolare il belga Wout Van Aert e l’olandese Mathieu Van Der Poel, i due campionissimi che durante il periodo invernale hanno battagliato gomito a gomito impegnati nelle grandi classiche del ciclocross". "Mercoledì Foligno sarà sotto gli occhi del mondo. Grazie alle dirette televisive, quattro continenti, con 200 paesi collegati – ha commentato l’assessora Michela Giuliani – Per la città è un appuntamento destinato a promuovere il tirismo del territorio ma è anche una ghiotta occasione per le attività ricettive e commerciali, che oltre alla boccata di ossigeno in occasione dell’arrivo della tappa, avranno in futuro una ricaduta economica anche a breve e lungo termine". Ciclismo e non solo, perché tutta la città oltre ad offrire le vetrine dei negozi colorate di azzurro ha riservato attenzione alla promozione della cultura cittadina. Previste iniziative collaterali e particolare attenzione alle donne, la cui festa coincide con il giorno dell’arrivo della tappa caratterizzata anche dalla solidarietà.

A questo proposito come accaduto in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia del 2021, Gloria Panfili (consulta per Sport) in collaborazione con Mauro Masciotti, della Caritas, hanno confezionato oltre mille borracce. "Iniziativa – ha spiegato il direttore Masciotti- che nel 2021 portò alle casse della Caritas 5mila euro, destinati alle esigenze della popolazione in difficoltà. "Perché la Rcs predilige Foligno? Semplice – ha detto Domenico Metelli, ricordando che il prossimo 13 maggio a Foligno transiterà il Giro d’Italia –, perchè riesce ad offrire una perfetta organizzazione e una accoglienza calorosa da parte del grande esercito di appassionati del ciclismo".

Carlo Luccioni