Tirocini formativi. Avviamento al lavoro

SPOLETO Dal tirocinio al contratto a tempo indeterminato grazie al servizio di accompagnamento al lavoro. Inclusione sociale e inserimento lavorativo: sono queste le finalità dei tirocini attivati dal Comune volti all’autonomia di persone in condizione di svantaggio, invalidità e disabilità prese in carico dalla rete dei servizi sociali e sanitari.

Lo scorso anno il servizio sociale professionale, ai fini dell’attivazione dei tirocini di inclusione sociale ed extracurriculari terapeuti-riabilitativi, hanno segnalato al servizio di accompagnamento al lavoro (Sal ), gestito da Il Cerchio Società Cooperativa Sociale, 7 cittadini in condizioni di disagio economico e 9 situazioni legate a persone con disabilità in carico ai servizi socio-sanitari, le quali si aggiungono alle 12 segnalazioni pervenute nel 2023, ma gestite nel 2024 per un totale di 28 casi.

Di queste 18 si sono concretizzate nell’attivazione di tirocini (10 già conclusi e 8 in corso di svolgimento), 4 sono state archiviate a causa di rinuncia da parte dei beneficiari, 2 sono state sospese su valutazione dell’assistente sociale, mentre sono 4, legate a cittadini con disabilità,