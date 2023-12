Tirocini, candidature per persone con disabilità

CASTIGLIONE DEL LAGO - Sono aperte le candidature per persone con disabilità per lo svolgimento di tirocini extracurriculari presso i Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Trasimeno, settore turistico del Lago Trasimeno, oppure presso le sedi dei soggetti partner del progetto, ovvero Regione Umbria (Capofila di progetto), Felcos Umbria e Sviluppumbria. Gli obiettivi dell’avviso sono molteplici tra cui quello di favorire lo sviluppo di competenze professionali nel settore del turismo accessibile e inclusivo, arricchire le conoscenze dei partecipanti e favorire l’inclusione sociale e lavorativa e l’autonomia della persona con disabilità attraverso l’attivazione di tirocini extracurricolari. E’ prevista un’indennità compresa tra un minimo di 450 euro ed un massimo di 900 euro lordi al mese per la durata massima di otto mesi da effettuare entro il 29 agosto 2024. Le candidature dovranno essere inviate entro il 16 gennaio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], indicando come oggetto "Avviso per tirocini extracurriculari - Progetto Trasimeno per tutti". Info sul sito di Felcos Umbria (www.felcos.it).