Tiro con l’arco a Colle Bertone, Polino: Campionati Italiani a settembre

Si svolgeranno dal 7 al 10 settembre i Campionati Italiani 3D di tiro con l’arco, che vedono impegnata nell’organizzazione la società Arcieri Città di Terni. Previsti l’arrivo e la permanenza di mille persone tra atleti e accompagnatori. Dopo aver organizzato e ospitato il “Rinehart World Archery 3D Championships 2022” nelle location dei Prati di Stroncone e Carsuale, gli Arcieri Città di Terni hanno deciso di puntare su un’altra area, forse meno conosciuta ma non per questo meno spettacolare: Colle Bertone. Qui sorgerà il villaggio degli Arcieri e tutto intorno si disputeranno le gare. "Abbiamo trovato grande collaborazione da parte del Comune di Polino – commenta il presidente degli Arcieri Città di Tern, i Stefano Tombesi – che insieme alla Pro Loco ha inoltre organizzato per la sera dell’8 una cena itinerante all’interno del magnifico borgo riservata agli atleti e ai loro accompagnatori. Come società crediamo molto nella forza dello sport per promuovere e valorizzare il nostro territorio".