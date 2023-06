Tiro alla fionda show Gli Europei al palasport

GUALDO TADINO – Fiondatori gualdesi sugli scudi nella prova del campionato italiano svoltosi a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, e magistralmente organizzato dall’Asd "Chej dé Fionde" sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Nella specialità fionda semplice il podio è stato tutto umbro: primo posto per Mario Rondelli, secondo per Daniele Berardi e terzo per Sergio Sabbatini. Nella competizione a squadre al vertice si è piazzato il team friulano con Licio Sandrin, Antonio Mercuri, Marco Pascutti e Gianfranco Benvenuto; al secondo posto i portacolori dell’Umbria, e terzi gli abruzzesi. Nell’individuale femminile oro per Susanna Grattoni (Friuli) ed argento per Marina Tavella (Emilia Romagna). Per gli uomini, nella sfida individuale, al gradino più alto del podio si è piazzato Michele Fiordi (Abruzzo), seguito da Licio Sandrin (Friuli) e Daniele Berardi (Umbria). Tutti i frombolieri gualdesi ora sono massimamente concentrati sull’appuntamento in programma per questo fine settimana proprio a Gualdo Tadino: nel palazzetto dello sport ci sono le gare del Campionato europeo promosso, sempre sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali che ha la sede nazionale a Gualdo Tadino, e della Wsa, la World Slingshot Association, dall’Asd Fiondatori di Gualdo Tadino con il patrocino e la collaborazione del Comune e dell’Ente Giochi de le Porte.

Alberto Cecconi