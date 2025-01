Tirano sassi dal cavalcavia. Identificati tre ragazzini

Ragazzini terribili, tanto da fare il tiro al bersaglio contro le auto di passaggio dall’alto di un cavalcavia. Tre i minorenni, poco più che bambini, il cui gioco pericolosissimo è stato diffuso sui social e quindi denunciato ai carabinieri della stazione di Umbertide che stanno indagando sui fatti. Vittime una ragazza di 26 anni e quindi una donna, le cui vetture, sabato scorso, sono state prese a sassate dall’alto del sottopassaggio che collega via Martiri della libertà con via Battisti e la zona industriale, ovvero la sopraelevata situata tra la rotatoria lungo la ex statale Tiberina 3 bis e i binari della ferrovia, dove alcune aiuole decorate con ciottoli di fiume forse hanno fornito loro i "proiettili". Risultato un vetro rotto nel primo caso ed un cofano ammaccato nel secondo. Scrive E.P. su Facebook: "Fate attenzione quando la sera passate nel sottopassaggio che dal Wood (un pub ndr) va verso Cristo Risorto perché qualcuno da sopra si diverte a lanciare i sassi alle auto. Sabato sera me ne hanno lanciato uno rovinando la macchina". Ed ancora G.L: "Umbertide come il Bronx: sassi dal sottopasso per la zona industriale stanotte. Piccoli delinquenti. Qualcuno farà qualcosa per l’ordine pubblico?". Le due vittime del tiro a segno non hanno esitato a denunciare i fatti ai carabinieri. In un caso i ragazzini sarebbero anche stati riconosciuti con un conseguente tentativo di accordo tra le famiglie e la persona danneggiata. I carabinieri comunque, di fronte ai due episodi, che restano gravi stanno procedendo con le indagini. Sui social la rabbia e l’indignazione nei tanti commenti della gente, quello di Elisa per tutti: "Forse sarebbe ora di fare un comitato cittadino, perché è palese che la situazione è fuori controllo". Pa.Ip.