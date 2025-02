Tir sbanda e perde il carico. Caos all’alba lungo l’Autostrada

ORVIETO Tragedia sfiorata ieri mattina in A1. Intorno alle 5.30 tra Attigliano ed Orvieto, in carreggiata nord, poco prima dell’area di servizio “Tevere est“ un grave incidente ha visto coinvolti due autoarticolati. Un mezzo pesante che trasportava un carico di attrezzature da cantiere, probabilmente a causa dell’esplosione di un pneumatico è sbandato andando a finire contro il pilastro del cavalcavia. Nell’impatto il carico è stato sbalzato dal mezzo e si è disperso sia sulla carreggiata nord invadendola, sia sulla carreggiata opposta dove in quel momento transitava proprio un altro veicolo pesante che l’ha investita. Anche in questo caso la perdita di controllo determinata dall’impatto ha portato questo secondo veicolo pesante a collidere con le barriere spartitraffico centrali ed anche in questo caso il carico che trasportava, piccoli elettrodomestici e altro, si è disperso sulla carreggiata sud. Tre auto che sopraggiungevano l’hanno investito riportando danni. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto immediato l’intervento della polizia stradale di Orvieto.