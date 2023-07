Tir in fiamme sull’A1 Code chilometriche

ORVIETO - Un incendio ha distrutto ieri mattina il rimorchio di un autoarticolato che trasportava pannelli fotovoltaici in transito in autostrada, nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni per spegnere le fiamme ricorrendo anche a della schiuma chimica. Il conducente dell’autocarro è rimasto illeso. L’autista, resosi conto di quanto stava accadendo è riuscito ad accostare il mezzo sulla corsia di emergenza e a straccare il trattore stradale dal semirimorchio che all’arrivo dei soccorsi era completamente avvolto dalle fiamme. Sulla carreggiata interessata dall’incendio dell’autoarticolato si è formata una coda lunga fino a sette chilometri. Sono anche intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. Il traffico è stato fatto scorrere su una sola corsia per tutto il tempo necessario a liberare la sede stradale.