Tina Montinaro incontra gli allievi agenti

SPOLETO Tina Montinaro, moglie della Medaglia d’Oro al Valor Civile, assistente di polizia Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone, ha incontrato gli allievi agenti del 220° corso di formazione alla scuola “Rolando Lanari“, alla presenza del questore Giuseppe Bellassai. "Mio marito non era un eroe – ha detto la signora Tina – ma un poliziotto che ha fatto un giuramento e svolto il proprio dovere fino in fondo. È importante far capire ai ragazzi cosa vuol dire fare il proprio dovere"